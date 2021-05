Opnieuw raketten afgevuurd op Israël, tunnelnetwerk van Hamas gebombardeerd

Na meer dan acht uur van rust is donderdag opnieuw een raketalarm afgegaan in de Israëlische steden aan de grens met de Gazastrook. Eerder, omstreeks 01.00 uur ‘s nachts, hadden Palestijnse militanten een raket in de richting van Israël afgevuurd. Het Israëlische leger heeft ‘s nachts opnieuw doelen aangevallen van de militante Palestijnse organisatie Hamas, die de plak zwaait in de Gazastrook, waaronder het wijdverbreide tunnelnetwerk. Een hooggeplaatst lid van Hamas sluit een spoedig staakt-het-vuren echter niet uit. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft donderdag zijn solidariteit betuigd aan Israël en heeft ook opgeroepen tot een staakt-het-vuren. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) belegt op 27 mei een bijzondere vergadering over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Israëlische gevechtstoestellen zouden meer dan 90 kilometer aan tunnels hebben verwoest. Die tunnels maakten deel uit van een ondergronds gangenstelsel, dat bekendstaat als een stad onder een stad en dat Hamas in staat zou stellen om strijders, munitie, voedsel en andere voorraden te verplaatsen. Volgens het Israëlische leger werkte Hamas meer dan vijf jaar aan het tunnelnetwerk. “En wij hebben het in slechts vijf dagen geneutraliseerd”, klinkt het.

Militante Palestijnen hebben in de voorbije anderhalve week ongeveer 4.070 raketten richting Israël afgevuurd, stelt het Israëlische leger nog. Dat zijn er bijna evenveel als tijdens de Gaza-oorlog, die 51 dagen lang duurde. De Israëlische luchtmacht heeft in dit conflict meer dan duizend doelen in de Gazastrook beschoten. Het dodental staat ondertussen op 240 overlijdens. Verreweg de meeste slachtoffers (meer dan 200) vielen in de Palestijnse enclave aan de kust. Tienduizenden inwoners van de Gazastrook zijn hun huizen ontvlucht.

Ondertussen worden de internationale inspanningen om een staakt-het-vuren tot stand te brengen in het ontvlamde conflict opgedreven. Ook een hooggeplaatst lid van Hamas, Moussa Abu Marzouk, sloot een spoedig staakt-het-vuren niet uit, zei hij op de Libanese televisie. “Ik denk dat de huidige inspanningen voor een staakt-het-vuren zullen slagen,” stelde hij. Hij voegde eraan toe dat hij aannam dat een akkoord alleen van toepassing zou zijn op de vijandelijkheden in Gaza en niet op de onrust op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. “Er wordt nu alleen gesproken over het stoppen van het vuren, en niet over het stoppen van enige andere vorm van verzet.” Volgens Israëlische media zouden de wapens binnen één à twee dagen zwijgen.

Bij zo'n bestand zou eerst een einde komen aan de Israëlische bombardementen op doelen in de Gazastrook, zeggen een hoge Israëlische functionaris en andere ingewijden tegen de Amerikaanse krant The New York Times. Ook stopt Israël met pogingen om topfiguren te doden van Hamas. Dat moet dan de grootschalige raketbeschietingen op Israël staken.

Israël eist ook dat Hamas stopt met het graven van tunnels richting Israël die gebruikt kunnen worden om aanvallen mee uit te voeren. De Israëliërs verlangen verder dat er een einde komt aan gewelddadige protesten aan de grens van de Gazastrook en Israël. Op een later moment zouden ook lichamen en gevangenen kunnen worden uitgewisseld. Israël zou ook bereid zijn om weer goederen toe te laten tot de Gazastrook, een verarmde Palestijnse enclave aan de kust. De Israëlische regering heeft publiekelijk overigens nog niet toegegeven dat het om de tafel zit met Hamas.

Israël en Hamas hebben in het verleden ook al wapenstilstanden gesloten. Toen liepen onderhandelingen soms vertraging op doordat sommige belangrijke Hamas-functionarissen slecht bereikbaar zijn. Die zouden vrezen dat ze worden geliquideerd door Israël en zitten vaak ondergedoken. Ze gebruiken dan ook geen elektronische apparaten.

Volledig scherm De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, bezocht samen met zijn Israëlische ambtgenoot Gabi Ashkenazi een gebouw dat werd geraakt door een raket afgevuurd vanuit Gaza. © AFP

“Wij zijn van mening dat wat Israël doet (in de Gazastrook, nvdr), valt onder het recht op zelfverdediging,” zei Maas op een persconferentie in Tel Aviv met zijn Israëlische ambtgenoot Gabi Ashkenazi. “Israël oefent nu dat recht uit en dat recht houdt in dat de installaties van waaruit de aanvallen op Israëlische doelen ontstaan, niet langer mogen functioneren,” voegde hij eraan toe, verwijzend naar de intensieve aanvallen die het Israëlische leger uitvoert op de Palestijnse enclave, als reactie op raketbeschietingen.

“Laat ik het nog eens heel duidelijk zeggen, voor ons is de veiligheid van Israël en daarmee de veiligheid van alle Joden in Duitsland niet-onderhandelbaar en Israël kan daar altijd op rekenen,” zei Maas. Maar, stelde hij, “het aantal slachtoffers neemt met de dag toe en ook dat baart ons grote zorgen.” Hij zei de internationale inspanningen om een staakt-het-vuren tot stand te brengen te steunen. “Wij zijn er ook van overtuigd dat er in het belang van de bevolking snel een einde moet komen aan het geweld”, aldus de Duitse buitenlandminister.

Tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden zal Maas eveneens gesprekken voeren met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz en de Israëlische president Reuven Rivlin. ‘s Avonds zal hij in Ramallah een afzonderlijke ontmoeting hebben met de Palestijnse president Mahmoed Abbas en de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh. Hij zal niet spreken met Hamas, omdat de Palestijnse beweging door de Europese Unie als terroristisch wordt bestempeld.

Verenigde Naties

Op verzoek van Pakistan, in de hoedanigheid van coördinator van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), en de Palestijnse autoriteiten, belegt de VN een bijzondere vergadering over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Tijdens de bijeenkomst zullen de landen de “ernstige situatie van de mensenrechten” in de bezette Palestijnse gebieden bespreken, met inbegrip van Oost-Jeruzalem. De laatste bijzondere vergadering over dat onderwerp vond plaats in mei 2018. Ook de allereerste bijzondere zitting van de Mensenrechtenraad in juli 2006 besloeg de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

De VN-Mensenrechtenraad houdt minstens drie zittingen per jaar, maar als een derde van de lidstaten erom vraagt, kan te allen tijde een bijzondere zitting gehouden worden. Sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad in 2006 heeft het orgaan al 29 bijzondere zittingen belegd om te reageren op noodsituaties. Verschillende van die zittingen hebben Israël veroordeeld, onder meer de situatie in Gaza.

