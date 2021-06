Opnieuw Israëlische luchtaanvallen op Gaza

Autch: Netanyahu vergist zich en gaat op stoel van premier zitten

15 juni Benjamin Netanyahu is officieel premier af. Zondag werd de coalitie van Naftali Bennett goedgekeurd in het parlement, wat meteen een einde maakte aan de 12 jaar durende heerschappij van Netanyahu. Na zo’n periode slijt de macht der gewoonte er stevig in, getuige een pijnlijk voorval in het parlement. Netanyahu begroette eerst nieuwe premier Bennett en nam toen als vanouds plaats in ‘zijn’ stoel. Tot hij prompt werd verzocht om zich te verplaatsen naar de stoel van de oppositieleider. Dichter bij een letterlijke onttroning komt het niet.