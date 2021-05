Opnieuw gewelddadige confrontaties in Israël, president vreest burgeroorlog

Gisteren had Israël nog melding gemaakt van ongeveer 1.000 raketten vanuit verschillende steden op de Gazastrook. Ook in de nacht van woensdag op donderdag ging in Israël het raketalarm af, deze keer in het noorden van het land. Tot nu toe hadden de raketlanceringen door Hamas vanop de Gazastrook enkel alarmen laten afgaan in het zuiden van het land. En ook in Tel Aviv weerklonk het alarm, en was er minstens één explosie te horen.

Sinds maandagavond, toen het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen escaleerde, zijn door de raketaanvallen door de Palestijnen al minstens zes Israëliërs om het leven gekomen, onder wie een soldaat. Meer dan 200 anderen zijn gewond geraakt.

Het Israëlische leger reageerde met bombardementen, naar eigen zeggen de grootste sinds de Gaza-oorlog in 2014. Volgens het Gezondheidsministerie in Gaza kwamen al 65 Palestijnen om en raakten honderden anderen gewond. Onder de doden in de enclave zijn een militaire commandant en andere leiders van de radicaalislamitische Hamas-beweging. Israël meldde tot nu toe zes slachtoffers, onder wie een soldaat.

De onrust in Israël laaide vrijdag op, toen Palestijnen hun woede uitten over de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Aanvallen op “symbolen van de heerschappij van Hamas”

Volgens de Israëlische media besliste het veiligheidskabinet van het land om zijn militaire operaties nog uit te breiden. Het leger gaat “symbolen van de heerschappij van Hamas” aanvallen in de Palestijnse gebieden. Zo zou het al een aanval op het ministerie van Financiën hebben aangekondigd, om het moeilijker te maken voor Hamas om financiële controle te behouden.

Het Israëlische leger liet gisteren ook nog weten dat een Palestijn gedood werd bij een confrontatie met het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever, in de buurt van de stad Nablus. Eerder liet het leger weten het vuur te hebben geopend op een Palestijnse “aanvaller”, die “geneutraliseerd” werd. Gisteren kwamen er zo al drie Palestijnen om het leven bij confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. Eerder kwam ook al een tiener om in het dorp Aqaba en een twintiger in het vluchtelingenkamp van Al-Fawwar.

In meerdere steden komen Arabische Israëliërs (van Palestijnse komaf) in opstand tegen de regering, terwijl Israël en de Palestijnse groeperingen in de Gazastrook raketaanvallen uitwisselen. De politie laat weten gisteren door heel Israël 374 mensen te hebben opgepakt, waarbij 36 agenten gewond zijn geraakt.

President waarschuwt voor burgeroorlog

Reuven Rivlin, de president van Israël, waarschuwt intussen voor een burgeroorlog tussen de Joodse en de Arabische bevolking in zijn land. President Rivlin roept zijn volk op "de waanzin te stoppen". "We worden bedreigd door raketten die worden gelanceerd richting onze burgers en straten, en wij zijn te druk bezig met een nutteloze burgeroorlog onder ons”", klonk het bezorgd.

De Palestijnse beweging Hamas omarmt het geweld in Israël dan weer en roept Arabische burgers op om "op te staan tegen de vijand van ons en jullie". De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, noemt het geweld "net zo gevaarlijk als de raketten van Hamas". "We moeten niet de strijd in Gaza winnen en thuis verliezen", meent de minister.

Volledig scherm De Israëlische president Reuven Rivlin. © AFP

Opflakkerend geweld in meerdere steden

In meerdere steden blijven Arabische Israëliërs en Joden elkaar aanvallen. Bij deze confrontaties zijn meerdere gewonden gevallen. Groeperingen van radicale Joden vernielden Arabische winkels en Arabieren staken gisteren nog een synagoge in de stad Lod in brand. In die stad werd de noodtoestand uitgeroepen en is een avondklok ingevoerd. Toch zijn er ondanks de avondklok opnieuw rellen aan de gang. Volgens Israëlische media werd daarbij ook een politievoertuig in brand gestoken.

In Akko, in het noorden van het land, hebben Arabische demonstranten een Joodse inwoner ernstig verwond en in Bat Jam, ten zuiden van Tel Aviv, vielen extreemrechtse Joden naar verluidt Arabische handelszaken aan. Een Arabische inwoner werd hard aangepakt.

Volledig scherm Rook stijgt op na de raketaanvallen op de Gazastrook. © AFP

In de stad Haifa gooiden Joodse protestanten met stenen naar een Arabische bestuurder, die daarop een van zijn aanvallers sloeg en verwondde, schrijft de krant Times of Israel. En in Tiberias is volgens de politie een Arabische chauffeur door Joodse demonstranten met stenen aangevallen en gewond geraakt.

De Israëlische televisie meldde voorts dat premier Benjamin Netanyahu soldaten naar de steden wilde sturen om er de rust te herstellen, maar dat minister van Defensie Benny Gantz dit heeft geweigerd.

Volledig scherm Raketten worden vanuit de Gazastrook afgevuurd naar Israël. © AP

Biden: Israël heeft het recht zich te verdedigen

Moskou vindt dat er dringend een spoedvergadering moet komen van het zogenoemde Midden-Oostenkwartet van Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europese Unie en Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden zei woensdag lokale tijd te hopen dat er snel een einde komt aan de escalatie van het conflict. Israël heeft wel het recht om zich te verdedigen, vindt Biden, die een telefoongesprek had met Israëlische premier Benjamin Netanyahu. “Mijn verwachting en hoop is dat dit zo snel mogelijk tot een einde komt, maar Israël heeft het recht om zich te verdedigen als er duizenden raketten richting haar territorium worden afgevuurd”, zei Biden nadat journalisten hem vroegen naar de situatie in Israël.

Eerder op de dag blokkeerden de VS een gemeenschappelijk verklaring van de VN-Veiligheidsraad, die opriep om alle gevechten onmiddellijk stop te zetten. Ook was onder meer een verklaring van diepe bezorgdheid over het geweld opgenomen. Volgens de VS is zo’n verklaring niet bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli’s en Palestijnen.