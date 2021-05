Nog twee doden bij raketaanvallen vanaf Gazastrook, zware rellen in de buurt van Tel Aviv: premier Netanyahu roept noodtoestand uit

In de Israëlische stad Lod, waar Joden en Arabieren samenleven, is het gisteravond tot zware rellen gekomen, waarbij drie synagogen in brand zijn gestoken en een inwoner van Arabische afkomst werd doodgeschoten. Premier Benjamin Netanyahu riep in de loop van de nacht de noodtoestand uit. De islamitsche beweging Hamas vuurde ‘s nachts dan weer meer dan 200 raketten af naar de steden Tel Aviv en Beesheva, als vergelding voor de eerdere Israëlische luchtaanvallen op een gebouw in het centrum van Gaza. Ook de Islamitische Jihad, de tweede gewapende groep op de Gazastrook, gaf aan 100 raketten op Israël te hebben afgevuurd vanuit de Palestijnse enclave. Bij die aanvallen kwamen alvast twee personen om het leven, een meisje en een man.

“Om 5 uur (4 uur Belgische tijd, red.) hebben we een krachtige aanval uitgevoerd tegen de vijand, als reactie op bombardementen op gebouwen en burgers”, aldus de groep, die minstens twee verantwoordelijken verloor door de Israëlische aanvallen. Ook de militaire tak van Hamas gaf in de loop van de nacht in een mededeling aan dat ze “bezig was om 110 raketten af te schieten naar de metropool Tel Aviv en 100 raketten naar de stad Beersheva, als vergelding voor de hervatting van bombardementen op gebouwen waar burgers wonen”.

Het Israëlische leger meldde daarop dat het raketalarm in beide steden in de loop van de nacht opnieuw is afgegaan. “Families werden gewekt en met spoed naar schuilplaatsen gebracht”, aldus het leger op Twitter. In Tel Aviv waren verschillende explosies te horen.

Volledig scherm Israëliers worden in veiligheid gebracht in Yehud, nabij Tel Aviv. © AFP

Volgens het Israëlische leger vuurden de Palestijnen sinds maandag al meer dan 800 raketten af vanop de Gazastrook. De Israëlische luchtmacht heeft dan weer ongeveer 500 doelwitten gebombardeerd op de Gazastrook.

In totaal zijn nu al vijf mensen omgekomen in Israël door raketaanvallen vanop de Gazastrook. Hamas, dat de Gazastrook controleert, lanceerde gisteravond en woensdagnacht honderden raketten naar Israël als vergelding om Israëlische luchtaanvallen op een gebouw waar burgers wonen. Aan Palestijnse kant vielen er al zeker 35 doden, onder wie twaalf kinderen en drie vrouwen. Er vielen ook tientallen gewonden.

Zware rellen in gemengde stad Lod: al zeker drie doden

Een man en een meisje zijn vandaag omgekomen in de Israëlische stad Lod, toen hun wagen geraakt werd door een raket die afgevuurd werd vanaf de Gazastrook. Dat meldt de Israëlische politie. Het meisje, van wie de leeftijd niet werd vrijgegeven, was op slag dood. De man, een veertiger, stierf in het ziekenhuis. Lod ligt op 15 kilometer van de hoofdstad Tel Aviv. Eerder op de avond waren er rellen in de stad nadat een 25-jarige man van Arabische afkomst werd doodgeschoten, volgens de media door een 34-jarige Jood. Bij de rellen werden een synagoge en honderden wagens in brand gestoken, ook werden de ruiten van winkels ingegooid.

Volledig scherm Israëlische veiligheidstroepen in Lod. © AFP

“Burgeroorlog”

De burgemeester van Lod, waar zo'n Joden en Arabieren samenleven, spreekt van een "burgeroorlog" in de stad en vraagt om een onmiddellijk uitgaansverbod. Ongeveer 30 procent van de ruim 77.000 inwoners van Lod is van Arabische afkomst en de stad is daarmee één van meerdere Israëlische steden met een groot aantal Arabische inwoners. Ook in andere dergelijke steden, zoals Acre, Wadi Ara en Jisr A-zarca zijn rellen uitgebroken.

Maandag vonden al gewelddadige incidenten plaats in Lod, maar de situatie verergerde gisteren. Gebouwen zouden zijn beschadigd en voertuigen in brand gezet. De politie rukte met zestien eenheden van grenswachten uit naar het gebied en premier Benjamin Netanyahu riep in de loop van de nacht de noodtoestand uit.

Het geweld in Lod, evenals in Jeruzalem en Gaza, volgt op het besluit van Israël om zestig Palestijnse gezinnen uit hun huizen in bezet Oost-Jeruzalem te zetten. Deze mensen moeten plaats maken voor Joodse kolonisten. De Palestijnse protesten tegen dit besluit hebben geleid tot een groot conflict: bij de raketaanvallen van gisteren tussen Israël en Gaza zijn 35 mensen overleden, onder wie 32 Palestijnen. De uitwisseling van raketten is de zwaarste sinds 2014.

Volledig scherm Schade in Gazastad na de Israëlische aanvallen. © AP

Premier Netanyahu: “Krachtig offensief”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei gisteren in een televisietoespraak dat Israël de aanvallen op de Gazastrook zullen uitbreiden. “We staan op het punt van een krachtig offensief. Zowel de kracht als de frequentie van de aanvallen zullen worden opgevoerd”, aldus Netanyahu. Hij zei onder meer dat Hamas en de Islamitische Jihad “een hoge prijs hebben betaald, en ik zeg u hier, zullen betalen voor hun agressie. Deze campagne zal tijd nodig hebben. Met vastberadenheid, eenheid en kracht zullen we de veiligheid voor de burgers herstellen.”

Volledig scherm De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdagavond tijdens een bezoek aan de stad Lod, waar grote ongeregeldheden plaatsvonden. De plaatselijke politie beschuldigde Arabische inwoners van de stad ervan grootschalige rellen te veroorzaken. © AFP

Nieuw spoedoverleg VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vandaag bijeenkomen voor een spoedoverleg over het conflict tussen Israël en de Palestijnen in Gaza. De speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, Tor Wennesland, zegt dat wordt gevreesd voor een “totale oorlog”, waarvan de kosten groot zijn en moeten worden betaald door “gewone” mensen.

Wennesland zal straks de Veiligheidsraad achter gesloten deuren inlichten over de situatie. De raad kwam maandag al bij elkaar, maar kon toen geen overeenkomst bereiken over een gezamenlijk standpunt.

Organisatie voor islamitische coöperatie veroordeelt Israëlisch geweld

De organisatie voor islamitische coöperatie (OIC) veroordeelde gisteren met klem het geweld door Israël en herhaalde haar steun aan de Palestijnen, nu het geweld escaleert. De OIC “veroordeelt met klem de herhaalde aanvallen van de Israëlische bezetters tegen het Palestijnse volk”, aldus de pan-islamitische organisatie in een persbericht na een crisisoverleg. Ze veroordeelt ook de voortzetting van het koloniale programma van Israël, zoals het bouwen van nederzettingen, pogingen om Palestijnse eigendomen te confisqueren en gedwongen uitzettingen van Palestijnen.

Bekijk en lees ook: uitgelegd in twee minuten: wat ligt er aan basis van het conflict in Israël?

Volledig scherm Raketten worden vanuit Gaza-stad afgevuurd naar Israël. © EPA

Volledig scherm De brandweer probeert de schade te beperken aan met Israëlische raketten bestookte appartementsgebouwen in Gaza. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Schade in Yehud, nabij Tel Aviv na de Palestijnse raketaanvallen. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Israelische militairen op straat in de stad Lod, waar Joden en Arabieren samenleven. © AP

Volledig scherm Een Israëlische politiewagen gaat in vlammen op in Lod na rellen naar aanleiding van de dood van de Palestijn Mousa Hassouna. © AFP