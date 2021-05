Minstens 53 Palestijnen gewond tijdens protest tegen uitzetting in Oost-Jeruzalem

Tienduizenden Palestijnse moslims verzamelden zich vanavond aan de Al-Aqsamoskee ter gelegenheid van het einde van de ramadan. De oplopende spanningen in de stad stonden vanavond centraal in het sermoen van Sheikh Tayseer Abu Sunainah. “Onze mensen zullen standvastig en geduldig in hun huizen, in ons heilig land, blijven”, zei hij over de gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem die met uitzetting worden bedreigd. De inwoners van Sheikh Jarrah zijn overwegend Palestijns, maar in de wijk bevindt zich ook de tombe van Simon de Rechtvaardige, een heilige plek voor Joden.