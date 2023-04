Libanese leger ontmantelt lanceerinstallaties nadat raketten waren afgevuurd op Israël

In een persbericht zei het Libanese leger dat "verschillende raketten werden afgevuurd vanuit de omgeving van de steden Qlaileh, Zibqine en Maaliyeh" in het zuiden van het land in de richting van Israël. Het voegde eraan toe dat het "raketlanceerinstallaties had ontdekt en ontmanteld" die verschillende projectielen bevatten die klaar stonden om gelanceerd te worden in de buurt van de eerste twee locaties. "Het leger patrouilleert in het gebied in nauwe coördinatie met de Interim-vredesmacht van de Verenigde Naties (UNIFIL),” zei het leger nog.