Israëlische soldaten schieten Palestijn dood op Westelijke Jordaanoever

Beste vriendin Anne Frank vertelt over hun jeugd: "Sommigen zagen ons als twee-een­heid"

6 september Ze was de beste vriendin van Anne Frank, met wie ze grote overeenkomsten had. Het voornaamste verschil: Hannah Goslar (92) overleefde de oorlog wel. Nu er deze week een film over hen uitkomt, vertelt ze over hun jeugd. “We deden heel normale dingen. Touwtjespringen, over jongens praten. Anne en ik waren onafscheidelijk. Het blijft gek dat we bevriend waren als twee gewone meisjes en dat nu de hele wereld Anne kent.”