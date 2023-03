Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener op Westelijke Jordaanoever

Israëli­sche premier Bennett bezoekt voor het eerst Amerikaan­se president Biden

De Israëlische premier Naftali Bennett gaat bij de Amerikaanse president Joe Biden op bezoek in het Witte Huis. Het bezoek wordt overschaduwd door de crisis in Afghanistan, maar de twee zullen het in ieder geval ook hebben over Palestina en Iran. De VS zijn de belangrijkste steunpilaar en geldschieter van Israël en beide leiders willen uitstralen dat dat zo blijft.