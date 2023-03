Israëliërs massaal de straat op tegen juridische hervormingen

Er wordt al negen weken op rij geprotesteerd tegen het wetsvoorstel van de rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu. In Tel Aviv zouden 160.000 mensen bij elkaar zijn gekomen. Woensdag liep een protest in dezelfde stad uit de hand. Betogers raakten gewond bij botsingen met de politie.

Scheiding der machten bedreigd

Tegenstanders zien de hervormingen als een bedreiging voor de scheiding der machten, maar volgens de premier zijn die juist nodig "om de balans tussen de machten te herstellen". De demonstranten maken zich ook zorgen over de rechten van minderheden in het land, bijvoorbeeld Palestijnen. Daarnaast denken critici dat Netanyahu zichzelf probeert te beschermen. De 73-jarige premier wordt namelijk vervolgd voor corruptie.

Netanyahu werd eind vorig jaar opnieuw premier, nadat hij die functie anderhalf jaar eerder na verkiezingen had verloren. Zijn huidige regering is de meest rechtse in de geschiedenis van Israël.