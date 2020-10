Israël vindt tunnel vanuit Gaza onder grensafsluiting

Het Israëlische leger heeft vandaag een “tientallen meters lange ondergrondse” tunnel ontdekt die vanuit de Gazastrook naar Israël leidt. Gaza is een Palestijns gebied dat in 2007 door Israël werd afgesloten van de buitenwereld.

Volgens het leger werd de tunnel ontdekt door ingenieurs aan de hand van ondergrondse sensoren die bevestigd werden aan een betonnen grensmuur tussen Israël en Gaza. Die muur is nog niet helemaal klaar, maar moet uiteindelijk 65 kilometer lang worden en Gaza volledig omringen.

De Palestijnen gebruiken ondergrondse tunnels om allerlei commerciële goederen het gebied binnen te brengen. Wegens de Israëlische controle over de aan- en uitvoer van goederen kampt de regio immers al jaren met ernstige tekorten.



Verder worden de tunnels ook gebruikt om wapens binnen te smokkelen voor Hamas, de Palestijnse islamitische verzetsbeweging, en andere facties. Militanten hebben de tunnels in het verleden ook gebruikt om aanslagen te plegen in Israël, dat zowel een land- als een zeeblokkade aan het gebied oplegde toen Hamas er in 2007 aan de macht kwam.

Tunnel nog niet af

De pas ontdekte tunnel vertrekt vanuit de stad Khan Younis in het zuiden van Gaza en loopt onder de grens tussen Israël en Gaza door, maar had nog geen uitgang. “Je kan op basis daarvan denken dat het niet de bedoeling was van terroristen om op die plek naar buiten te komen, maar wel verderop in Israël”, zegt Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger. Volgens Conricus is nog niet duidelijk wie de tunnel precies gebouwd heeft, maar het leger “houdt Hamas verantwoordelijk voor alles wat er uit de Gazastrook komt”, klinkt het. Hamas wil voorlopig niet op de beschuldigingen reageren.

In 2014 kwam het tot een oorlog tussen Israël en Hamas. Hoewel aan het einde van dat conflict een wapenstilstand werd opgelegd, kwam het sindsdien al meermaals tot kleinschaligere gewelddadige conflicten. Hamas en andere militante groeperingen in Gaza hebben in het verleden al meermaals gezegd dat ze de tunnels nodig hebben om zich te kunnen voorbereiden op gevechten met Israël.

Conricus liet weten dat het leger de tunnel in de loop van de volgende dagen zal “neutraliseren”. Sinds de oorlog van 2014 werden er al zo'n 20 tunnels ontdekt, zei hij nog.