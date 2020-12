Israël stevent door regeringscrisis af op nieuwe verkiezingen

Israël hervat nederzet­tin­gen­pro­ject in Oost-Jeruzalem

12 november In Israël is de bouw van bijna honderd nieuwe woningen in een kolonisatiewijk in Oost-Jeruzalem goedgekeurd. Dat meldt een Israëlische ngo aan het Franse persbureau AFP. Het gaat om een project dat in 2010 was opgeschort omdat toenmalig Amerikaans vicepresident Joe Biden zich ertegen verzette.