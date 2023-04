Israël roept reservisten op na dodelijke aanslagen

Vanaf zondag zullen vier reservebataljons grenspolitie in stadscentra worden ingezet. Er patrouilleren al eenheden in de regio Jeruzalem en in de stad Lod, die een gemengde bevolking van Joden en Arabieren heeft.

De aanslagen waren een Palestijnse reactie op Israëlische invallen in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, waardoor het geweld in de regio verder is opgelaaid. Vanuit de Palestijnse Gazastrook en Libanon werden raketten afgevuurd op Israël, wat weer tot Israëlische bombardementen leidde als vergelding.