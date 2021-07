Israël dreigt niet-gevaccineerden uit openbare ruimtes te weren

Israël kort quarantai­ne in tot één week

14 juli Israël kort de quarantaineperiode van minstens tien dagen in tot zeven dagen om de bevolking te motiveren zich af te zonderen als dat nodig is tijdens de pandemie. Na zeven dagen kunnen de betrokkenen een coronatest laten afnemen en als het resultaat negatief is, mogen ze de quarantaine beëindigen, zo deelde het bureau van premier Naftali Bennett dinsdagavond mee.