Israël bezorgt 2.000 vaccins aan Palestina, critici willen aanbod afslaan

Israël heeft 2.000 doses van het Moderna-vaccin aan Palestina bezorgd. De vaccins zijn in eerste instantie bedoeld voor het medisch personeel dat in de frontlinie van de pandemie werkt. Bovendien zouden er nog eens 3.000 doses extra op komst zijn. De geste komt er nadat Israël scherpe internationale kritiek oogstte op de beslissing om eerst alleen mensen met een Israëlisch paspoort te vaccineren en om geen rekening te houden met de Palestijnen. “Moreel en wettelijk onaanvaardbaar dat in het midden van een gezondheidscrisis de toegang tot zorg zo verschillend kan zijn”, klonk het twee weken geleden bij experten van de Verenigde Naties.

Een nieuwe koers

“Onze berekening is gebaseerd op de Israëlische inwoners”, luidde het toenmalige antwoord van de Israëlisch minister van volksgezondheid Yuli Edelstein op de kritiek. “Als we op het punt komen waarop iedereen die dat wil gevaccineerd is, zullen we meer dan klaar zijn om onze vaccins met de buren te delen.” Maar met de 2.000 vaccins onderweg naar Palestina terwijl niet elke Israëlische inwoner al gevaccineerd is, lijkt het land een nieuwe koers in te willen slaan.

Al is niet iedereen overtuigd van de oprechtheid van het aanbod. Kritische stemmen in Palestina opperen dat de Israëlische geste niets meer is dan een stunt om het gedeukte imago van het land op te poetsen. Ook de “bijna verwaarloosbare” hoeveelheid doses zijn een doorn in het oog voor de critici. Ze roepen de Palestijnse Autoriteit dan ook op om het aanbod af te slaan en te wachten op de komst van de Russische Sputnik V-vaccins, die drie weken geleden nog een spoedgoedkeuring verkregen. Eerder op maandag maakte de premier van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mohammed Stayyeh, bekend tegen midden februari een levering van 50.000 coronavaccins te verwachten.

Beste leerling van de klas

Israël is tot nu toe een van de best presterende leerlingen van de klas als het op vaccinatiestrategie aankomt. Het land diende ondertussen meer dan 3 miljoen inwoners een eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin toe. Dat is iets minder dan een derde van de bevolking. 1,8 miljoen van hen kregen al een tweede dosis. Ook alle bewoners en personeel van de woonzorgcentra hebben intussen al hun tweede prikje laten zetten. Ze verwachten tegen maart elke inwoner te hebben ingeënt.

