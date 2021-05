Hoe het conflict in Israël onze politiek binnensluipt: “Israël niet straffen, zal het alleen maar verder aanmoedigen in balorig gedrag”

Israël bombar­deert Gaza na raketaan­val

6 oktober Israël heeft gisteren een luchtaanval uitgevoerd op stellingen van Hamas in de Gazastrook. De bombardementen zijn een antwoord op een eerdere raketaanval vanuit de Palestijnse enclave, zo meldt het Israëlische leger. Er zijn voorlopig geen berichten over gewonden of schade.