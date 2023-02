Dodentol na Israëlische raid op Westelijke Jordaanoever loopt op tot elf

Scholz kritisch voor Palestijn­se president Abbas na ‘Holocaust-uitspraak’ tegen Israël

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft woensdag gezegd dat de Holocaust “de meest gruwelijke misdaad uit de moderne geschiedenis” is. Dat schrijft het Palestijns persagentschap Wafa. Dinsdag had Abbas tijdens een persconferentie in Berlijn het land Israël verweten al “vijftig holocausts” te hebben gepleegd tegenover Palestijnen. Daar kwam kritiek op, onder meer van bondskanselier Olaf Scholz.