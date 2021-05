“Communicatiefoutje”. Toch geen Israëlische grondtroepen in Gazastrook

Het Israëlische leger is de Gazastrook gisteravond toch niet binnengetrokken. Dat meldde een woordvoerder van het Israëlische leger vannacht. Diezelfde woordvoerder had eerder op de avond nog bevestigd dat er wel sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger was er een “intern communicatieprobleem”.

“De Israëlische luchtmacht en de grondtroepen voeren momenteel aanvallen uit in de Gazastrook”, meldde het Israëlische leger donderdagavond op Twitter en een woordvoerder van het leger bevestigt dat Israëlische soldaten de Palestijnse enclave hebben betreden. Twee uur later kwam het leger met een “verduidelijking” waarin gesteld wordt dat Israëlische grondtroepen en de luchtmacht weliswaar doelen in de Gazastrook bestoken, maar het gebied niet zijn binnengetrokken.

Eerder werd al gemeld dat Israëlische troepen zich hadden verzameld bij de grens en dat duizenden reservisten werden gemobiliseerd. Volgens waarnemers is het onwaarschijnlijk is dat Israël overgaat tot een grootschalige grondoperatie. Het risico op grote aantallen verliezen zou te hoog zijn.

Ondertussen gaan ook de luchtaanvallen door. De hemel licht op na een luchtaanval op Beit Laha in het noorden van de Gazastrook.

De Israëlische televisie berichtte over grootschalige aanvallen vanuit de lucht, maar ook door artillerietroepen en tanks. Volgens de media gaat het om de zwaarste aanval op de Gazastrook sinds de escalatie van het geweld maandag van start ging.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

Een Palestijnse familie vlucht uit hun woning in de Al Shejaeiya-wijk tijdens luchtaanvallen in het oosten van Gaza-Stad.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdagavond laat op Facebook dat hij een “zware tol” van Hamas wil eisen. “Dat doen we, en blijven we doen met veel kracht. Het laatste woord is nog niet gezegd en deze campagne zal doorgaan zolang dat nodig is”, aldus Netanyahu.

Sinds maandag lopen de spanningen hoog op in Israël en de Palestijnse gebieden. Vanop de Gazastrook zijn al honderden raketten naar Israël afgevuurd, terwijl het Israëlische leger luchtaanvallen uitvoerde op de Gazastrook. Daarbij vielen al tientallen doden en honderden gewonden.

Een woordvoerder had eerder al gezegd dat het Israëlische leger zich voorbereidt op “verschillende scenario’s” en dat een grondoffensief daar een van was. Waarnemers hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat Israël overgaat tot een grootschalige grondoperatie. Het risico op grote aantallen verliezen zou te hoog zijn.

