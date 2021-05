Biden pleit bij Netanyahu voor staakt-het-vuren

ANALYSE. Joe Biden kan mensenle­vens redden in Israël en Palestina. Maar daar steekt hij zijn nek niet voor uit

17 mei Een simpele oproep aan beide partijen om de vijandigheden te staken. Dat blijkt al een brug te ver voor de Amerikanen in de VN-Veiligheidsraad. Is het omdat hij zichzelf ooit tot de beste vriend van Israël heeft uitgeroepen, dat president Joe Biden nu zelfs minder kritisch is dan de Joodse gemeenschap in de VS? Of steekt hij zijn nek alleen maar uit wanneer hij zelf ook iets te winnen heeft?