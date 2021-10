Ben & Jerry's verkoopt niet langer ijs in Israëlische nederzetting in Palestijns gebied. Israël reageert woest

Erdan beschuldigde deze Ben Cohen en Jerry Greenfield van het "helpen van de antisemieten". Ook zei hij dat de "onwetendheid en hypocrisie" jegens Israël in het recent op HBO uitgezonden interview met de twee oprichters "een schande" is. "Ben en Jerry hebben er geen probleem mee dat hun ijs wordt verkocht aan aanhangers van terrorisme, en toch boycotten ze Israël."

Het merk liet in juli weten dat het van plan was te stoppen met de verkoop van zijn ijs in de nederzettingen. Ben & Jerry's zei toen dat het niet in lijn was met de eigen waarden om zijn producten daar te slijten. Kort daarna waarschuwde de Israëlische premier Naftali Bennett al dat de boycotplannen van de onderneming "ernstige gevolgen" zouden hebben. Het is niet duidelijk wat voor consequenties Israël precies wil verbinden aan een boycot.