“Al meer dan 1.000 raketten afgevuurd op Israël”, VN-gezant vreest oorlog op grote schaal

Palestijnse militanten in de Gazastrook hebben volgens het Israëlische leger sinds maandagavond al meer dan 1.000 raketten afgevuurd op Israël. Ongeveer 850 van de projectielen werden onderschept of kwamen neer in Israël, zowat 200 vielen neer in de Gazastrook, aldus legerwoordvoerder Jonathan Conricus.

In Lod, op 15 kilometer van de hoofdstad Tel Aviv, vielen afgelopen nacht twee doden door raketaanvallen vanuit de Gazastrook, onder wie een jong meisje en een man van in de veertig. Hun wagen werd geraakt door een raket die vanuit Gaza was afgevuurd, meldt de politie.

In totaal kwamen door de Palestijnse aanvallen al vijf Israëliërs om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Aan Palestijnse kant vielen er volgens de autoriteiten al minstens 35 doden, onder wie twaalf kinderen. 233 mensen raakten gewond.

Bij de Israëlische bombardementen in de Gazastrook werden volgens het door Hamas geleide ministerie van Binnenlandse Zaken met name alle politiekantoren in de Palestijnse landstrook verwoest. Israël zelf liet weten dat het met zijn luchtaanvallen hoge verantwoordelijken van Hamas viseerde.

Volledig scherm Een Israëlische luchtaanval op Gaza. © REUTERS

Volledig scherm Schade in Gazastad na de Israëlische aanvallen. © AP

Er waren afgelopen nacht ook twee meldingen van Palestijnen die gedood werden door Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid verklaarde dat een Palestijn gedood werd tijdens confrontaties met het Israëlische leger in een vluchtelingenkamp.

Eerder liet een Palestijnse bron weten dat een Palestijns lid van de inlichtingendiensten doodgeschoten werd door Israëlische militairen aan een militaire grenspost.

Joden en Arabieren

Nog in Israël waren er gistenavond zware rellen in Lod, waar Joden en Arabieren samen leven. Een synagoge en tientallen auto’s werden in brand gestoken en de ruiten van winkels werden ingeslagen. Premier Benjamin Netanyahu riep de noodtoestand uit in de stad.

Volledig scherm Een Israëlische politiewagen gaat in vlammen op in Lod tijdens rellen. © AFP

Patrouilles van de grenspolitie werden naar Lod ontplooid, om mee orde op zaken te stellen. En ook in andere steden, zoals Akko, in het noorden van Israël, en Jaffa, in de buurt van Tel Aviv, waren er zware rellen. In die twee steden wonen voornamelijk moslims.

De spanningen tussen de Israëliërs en de Palestijnen lopen sinds maandag weer hoog op, na manifestaties van Palestijnen in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse gedeelte van de stad dat volgens het internationaal recht illegaal geannexeerd werd door Israël.

De situatie escaleerde gisterenavond door de luchtaanvallen en raketaanvallen. Volgens Israël voert het leger de zwaarste bombardementen uit sinds 2014.

VN-spoedzitting

De VN-Veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting bijeen om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Het gaat om de tweede meeting in drie dagen, melden diplomatieke bronnen. Volgens de VN-gezant voor het Midden-Oosten, Tor Wennesland, zijn Israël en Hamas op weg naar een oorlog op grote schaal. Hij roept beide partijen op de confrontaties meteen te stoppen.

“Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza zou verwoestend zijn en de gewone mensen zouden de prijs betalen”, schreef Wennesland op Twitter.

Bekijk en lees ook: uitgelegd in twee minuten: wat ligt er aan basis van het conflict in Israël?

Volledig scherm De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezocht gisterenavond de stad Lod, waar grote ongeregeldheden plaatsvonden. © AFP

Volledig scherm Israëliers worden in veiligheid gebracht in Yehud, nabij Tel Aviv. © AFP

Volledig scherm Israëlische veiligheidstroepen in Lod. © AFP

Volledig scherm Raketten worden vanuit Gaza-stad afgevuurd naar Israël. © EPA

Volledig scherm De brandweer probeert de schade te beperken aan met Israëlische raketten bestookte appartementsgebouwen in Gaza. © AP

Volledig scherm Schade in Yehud, nabij Tel Aviv na de Palestijnse raketaanvallen. © AFP

Volledig scherm Israelische militairen op straat in de stad Lod, waar Joden en Arabieren samenleven. © AP