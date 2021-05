Acht bijkomende doden na bombardementen in Gaza, onder wie zwangere vrouw en haar gezin

Moslimland Kosovo opent ambassade in Jeruzalem in ruil voor erkenning onafhanke­lijk­heid

15 maart Kosovo opende afgelopen week plechtig zijn ambassade in Jeruzalem. Daarmee is Kosovo een van de eerste landen met een moslimmeerderheid, dat niet Tel Aviv, maar Jeruzalem als hoofdstad van Israël beschouwt. Israël erkent in ruil de onafhankelijkheid van Kosovo.