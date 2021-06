Onze reporter chatte twee jaar lang met IS-vrouwen in de Syrië: “Vertrekken was de domste beslissing van mijn leven”

14 april 2020. “Ping”, zegt de Whatsapp-app op mijn telefoon. “Hoi, Guy. Hoe gaat het?”, lees ik. “Weet niet of je me nog herinnert. Maar ik las het nieuws over het virus daar en wilde je veel sterkte toewensen. Hopelijk is het gauw voorbij en is alles weer terug naar normaal.” Het nummer begint met 963. De landcode van Syrië. Ja, ik weet nog wie het is. Een Nederlandse vrouw van wie de naam vijf jaar eerder in de Staatscourant verscheen (het Nederlandse Staatsblad, zeg maar) om haar in de boeien te slaan als IS-terrorist. Ze contacteerde mij voor het eerst in juni 2019 vanuit een Koerdisch gevangenenkamp.