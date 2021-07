EXCLUSIEF. Boodschap van een teruggekeerde Syriëstrijdster aan België: “Ik schaam me en ik vraag een tweede kans”

FBI pakt man op die in naam van IS kerk in Pittsburgh wilde opblazen

20 juni In de Verenigde Staten is een Syrische vluchteling opgepakt die plannen zou hebben gehad om een aanslag te plegen op een kerk in Pennsylvania. Hij wilde dat doen in naam van de terreurgroepering Islamitische Staat. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gemeld in een communiqué.