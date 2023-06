Russische oud-president Medvedev deelt een opvallende foto: is dit de toekomst van Kiev onder controle van Moskou?

Sri Lanka leeft in angst na aanslagen

De inwoners van Sri Lanka leven in angst na de aanslagen zondagochtend. De getroffen plaatsen worden nog altijd streng bewaakt. De pastoor van één van de getroffen kerken snapt niet hoe het zo ver is kunnen komen. In Sri Lanka leefden Christenen, Moslims, Hindoe’s en Boeddhisten naast en met elkaar zonder conflict.