Ramadan eindigt vandaag: moslims vieren Suikerfeest

Trump Ultrarecht­se Britse leidster smeekt Trump: "Zorg dat ik niet in cel vlieg"

1 december Jayda Fransen, een van de leiders van de extreemrechtse Britse partij Britain First, smeekt Trump tussenbeide te komen in haar rechtszaak wegens religieuze intimidatie en het gebruik van haattaal. Trump deelde eergisteren op Twitter antimoslimvideo's van Fransen, en dat leidde tot diplomatiek vuurwerk tussen de VS en Groot-Brittannië. "In naam van elke Britse burger en voor elke man en vrouw die voor vrije meningsuiting heeft gevochten en is gestorven, vraag ik uw hulp. Ik vraag u tussenbeide te komen zodat ik de cel niet invlieg", smeekt Fransen nu.