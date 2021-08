1.500 Amerikanen wachten op evacuatie uit Kaboel, Britse luchtmacht moet nog 2.000 mensen weghalen

Binnen deze geloofsge­meen­schap mogen vrouwen maar één oog tonen

5 januari Eén oog. Meer mogen vrouwen in de regio Mzab in de Algerijnse Sahara niet tonen. De rest van hun lichaam is gehuld in een wit gewaad. De Mozabieten hebben een uniek islamitisch geloof: het Ibadisme. Het is een zeer strenge maar pacifistische stroming binnen de islam.