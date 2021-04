Washington bereid om te spreken over herziening sancties tegen Iran

Raket slaat vlakbij Amerikaan­se ambassade in Bagdad in

19 mei In de Iraakse hoofdstad Bagdad is deze nacht een raket ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de zwaar beveiligde ‘Groene Zone’. Het gaat al om de 28ste raketaanval tegen Amerikaanse belangen in het land in zeven maanden tijd.