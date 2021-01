VN boos om Iraanse executie van man die op zijn zestiende werd beschuldigd van moord

“Dit is de vierde bevestigde executie van een minderjarige dader in Iran in 2020. De executie van minderjarige daders is volgens het internationaal recht streng verboden en Iran is verplicht om zich aan dit verbod te houden”, laat het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten weten in een verklaring. “De VN-hoge commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet veroordeelt de moord op Mohammad Hassan Rezaiee ten strengste. “We zijn ook ontzet dat deze executie plaatsvond ondanks interventies met de regering van Iran over deze kwestie”, luidt het in de verklaring. Het kabinet meldt dat er nog minstens 80 terdoodveroordeelden in Iraanse gevangenissen op hun executie wachten.