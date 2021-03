Teheran vermoedt dat Israël achter "terreuraanval" op Iraans schip zit

Trump waarschuwt Iran: “Khamenei moet op zijn woorden letten”

18 januari De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran ervoor dat Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van het land, moet opletten wat hij zegt. De waarschuwing komt er nadat de ayatollah erg kritisch was voor de VS tijdens een sermoen voor het vrijdaggebed. Het was de eerste keer in acht jaar tijd dat Khamenei nog eens een sermoen gaf.