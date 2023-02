Nieuwe sancties van Iran tegen meer dan 30 Europese personen en entiteiten

Franse toerist (36) die dronebeel­den maakte in Iraanse woestijn, verschijnt morgen na 20 maanden cel voor rechter en riskeert doodstraf

Een Franse toerist die al sinds mei vorig jaar in een Iraanse cel zit, moet donderdag voor de Revolutionaire Rechtbank van het land verschijnen op verdenking van spionage en anti-Iraanse propaganda. Dat deelde zijn advocaat vandaag mee. Benjamin Brière (36) had in een Iraans natuurgebied beelden gemaakt met een drone en zich op sociale media uitgesproken tegen de verplichting voor vrouwen om een hijab te dragen.