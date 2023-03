Meer dan honderd arrestaties in zaak van vergiftigde Iraanse schoolmeisjes

Het ministerie gaf geen details over wie de verdachten zijn, die opgepakt werden in verschillende provincies, waaronder die van Teheran en Qom in het noorden, Oost- en West-Azerbeidzjan in het noordwesten, en Koerdistan en Hamadan in het westen. Wel is het zo dat er "onder de gearresteerde verdachten" sommigen "vijandige motieven" hadden om een "klimaat van angst te creëren onder de leerlingen en om de scholen te sluiten". Het Iraanse regime spreekt van "mogelijke linken met terreurorganisaties". Het insinueert zelfs dat de Volksmoedjahedien, de verzetsbeweging in ballingschap in Albanië, erachter zou zitten.