Meer dan 150 Iraanse bedrijven moeten deuren sluiten door inbreuken op hoofddoekplicht

Mensenrech­ten­ac­ti­vis­ten willen VN-onderzoek naar vergifti­gin­gen schoolmeis­jes Iran

In Iran zijn in vijf provincies verdachten gearresteerd in verband met de vergiftiging van schoolmeisjes. Dat meldt de viceminister van Binnenlandse Zaken Madschid Mirahmadi aan persagentschap Fars. Er zijn geen details bekend over het aantal arrestaties en de identiteit van de verdachten.