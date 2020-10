“Jullie weten niet wat jullie te wachten staat”: Iraanse diplomaat bedreigt België

Gewapende groepen in Iran, Irak, Libanon, Jemen en Syrië volgen het proces op de voet. Ze zijn benieuwd of België hen zal steunen of niet. De Iraanse diplomaat Assadollah A. spreekt duidelijke taal tegenover de Belgische politie als hij op 12 maart wordt verhoord. “Volgens Assadollah zijn we ons niet bewust van wat er ons te wachten staat in het geval van een ongunstige uitspraak”, staat er in het politieverslag dat persagentschap Reuters kon inkijken. Om welke groepen het gaat, weigert de Iraniër te specificeren.