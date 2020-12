Iran lijkt gevangenenruil te suggereren in zaak rond terdoodveroordeelde VUB-gastdocent Djalali

176 doden bij vliegtuig­crash in Iran, Oekraïense president wil “verant­woor­de­lij­ken voor catastrofe” vinden

8 januari In Iran is een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij neergestort vlak na het opstijgen in Teheran. Het toestel was onderweg naar Kiev. Niemand heeft de crash overleefd. Aan boord waren 176 inzittenden, bevestigt Ukraine International Airlines. Onder de slachtoffers zijn onder meer Iraniërs, Canadezen en Oekraïners. De oorzaak van de crash is officieel nog niet bekend en Iran weigert de zwarte dozen over te maken aan Boeing of de VS. De luchtvaartmaatschappij schort in elk geval alle vluchten naar Teheran op.