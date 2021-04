Iran geeft in beslag genomen Zuid-Koreaanse tanker vrij

Het Zuid-Koreaanse schip dat door Iran eerder dit jaar in beslag is genomen is door het land vrijgegeven. Ook de kapitein is door Iran vrijgelaten, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

De olietanker was onderdeel van een politiek geschil tussen de twee landen. De tanker werd op 4 januari in beslag genomen, omdat het schip volgens de Iraanse Revolutionaire Garde olie zou lekken in de Perzische Golf. Eigenaar van het schip DM Shipping zei direct al dat er van vervuiling geen sprake was. De Zuid-Koreanen vermoedden al snel dat het om een politiek besluit ging, omdat veel Iraans geld is bevroren door de Zuid-Koreaanse nationale bank.

Belangrijke olieleverancier

Iran is een belangrijke olieleverancier van Zuid-Korea. Maar de Zuid-Koreanen zagen zich in 2018 gedwongen de Iraanse olie voor gezien te houden en geld voor geleverde olie niet meer over te dragen aan Iran. Deze wanbetaling is een gevolg van de strenge Amerikaanse sancties die toenmalig president Donald Trump in 2018 tegen Iran afkondigde.

Zuid-Korea meldde in februari dat met Iran een akkoord is bereikt over de geblokkeerde Iraanse oliedollars. Het was toen alleen nog wachten op goedkeuring van de Verenigde Staten.

Volledig scherm Het schip Hankuk Chemi, met een boot van de Iraanse Nationale Garde naast zich (in het rode cirkeltje). © AFP