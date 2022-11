Iran bombardeert opnieuw Koerdische opposanten in Irak

"Veilig­heids­dien­sten schieten op betogers in Iraans-Koerdistan", vermoede­lijk tientallen gewond

Ook vandaag komen in Iran mensen op straat om te protesteren tegen het streng islamitische regime. Volgens ooggetuigen hebben veiligheidstroepen het vuur op betogers geopend in Mariwan in de Koerdische regio in het noordwesten van het land.

6 november