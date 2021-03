“Iran beschikt over geavanceerde technologie om uranium te verrijken”

Rapport inlichtin­gen­dien­sten VS: Pogingen van Rusland, maar niet van China, om verkiezin­gen te beïnvloe­den

16 maart De Russische overheid probeerde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 “misleidende of onbewezen beweringen” over Joe Biden te verspreiden via bondgenoten van voormalig president Trump en diens administratie. Dat blijkt vandaag uit een nieuw rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Poetin keurde de pogingen tot verkiezingsinmenging goed, zo blijkt.