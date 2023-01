Iraanse man (35) ter dood veroordeeld omdat hij Koran in brand zou hebben gestoken

Javad Rouhi, een 35-jarige Iraanse man, is ter dood veroordeeld omdat hij de Koran zou hebben verbrand en “heilige zaken” heeft beledigd. Dat meldt ‘The Guardian’. De feiten vonden eind september vorig jaar plaats, toen de protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini op gang kwamen in Iran. Volgens mensenrechtenorganisaties zou de man in de gevangenis zwaar mishandeld worden door de Iraanse Revolutionaire Garde. Daardoor zou hij niet meer kunnen praten, lopen en incontinent zijn.

Rouhi werd op 3 januari veroordeeld op basis van drie beschuldigingen: het voeren van oorlog tegen God, corruptie op aarde plegen en geloofsafval (ook apostasie genoemd). Daarnaast werd hij aangeklaagd voor het aansporen tot vechten en doden tijdens een incident in Nowshahr, een stad in Iran. Samen met twee anderen zou hij daar eind september 2022 een politiekantoor zijn binnengedrongen. De drie zouden het kantoor in brand hebben gestoken en allerlei spullen uit het kantoor op straat hebben gegooid, waaronder de Koran. Nadien zouden ze alles wat op straat lag, in brand hebben gestoken. Het Iraanse persagentschap Mizan, dat geleid wordt door de Iraanse justitie, schrijft dat Rouhi de feiten heeft bekend.

De advocaat van Javad Rouhi, die werd aangesteld door de staat, zei dat “er geen bewijs is dat hij heeft deelgenomen aan het verbranden en vernietigen van openbare eigendommen”. Ook de twee andere mannen (18 en 19) die beschuldigd werden, zijn ter dood veroordeeld.

Martelingen

Tijdens de eerste dagen van zijn hechtenis werd Rouhi gemarteld en gedwongen te bekennen, klinkt het bij mensenrechtenorganisaties. Volgens hen is er geen bewijs dat hij betrokken was bij de feiten waarvan hij beschuldigd wordt. Door de martelingen zou hij nu niet meer kunnen spreken en lopen, en zou hij incontinent zijn.

Sinds Rouhi in de cel zit, heeft hij maar één keer bezoek mogen ontvangen van familie. Dat gebeurde vlak voor zijn hoorzitting. “Nadien lieten ze geen bezoek of telefoontjes meer toe”, reageert zijn vader in een videoboodschap die vlak na Kerst op sociale media verscheen. Ook zou zijn zoon een ernstige psychische aandoening hebben, aldus de vader.

De 35-jarige man heeft een bachelordiploma rechten, maar was werkloos op het moment dat hij werd opgepakt. Hij was in Nowshahr om zijn ex-vrouw te bezoeken. Rouhi hoopte haar te overtuigen met hem terug te keren naar Kelikan, het dorp waar hij en zijn familie wonen. Door een gebrek aan geld moest hij in Nowshahr noodgedwongen op straat slapen.

Risico op executie

Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights lopen op z’n minst 109 demonstranten het risico geëxecuteerd te worden, de doodstraf te krijgen of ter dood veroordeeld te worden. “Dit is een minimum, omdat de meeste families onder druk staan om te zwijgen”, klinkt het. “Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger.”

