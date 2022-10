Hoofd Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwt betogers: “Dit is de laatste dag van de rellen”

Amerikaans schip vuurt waarschu­wings­scho­ten af op Iraanse boten

Een Amerikaans militair schip heeft waarschuwingsschoten afgevuurd nadat drie boten van de Iraanse marine te dichtbij het vaartuig en een andere Amerikaanse patrouilleboot in de Perzische Golf kwamen. Dat staat in een verklaring van het leger van de VS. Dergelijke incidenten hebben zich de afgelopen jaren af en toe voorgedaan, hoewel het in het afgelopen jaar relatief rustig was.

28 april