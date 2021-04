Gesprekken over atoomdeal met Iran versnelling hoger

De onderhandelingen in Wenen over het Iraanse nucleaire programma schakelen een versnelling hoger. Dat zeggen onder andere Iraanse diplomaten. Doel is zowel Iran als de Verenigde Staten het internationale atoomakkoord uit 2015 weer te laten naleven.

Naast Iran zitten ook de EU, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan tafel. De VS, die in 2018 onder toenmalig president Trump uit het zogeheten JCPOA-akkoord stapten en Iran weer sancties oplegden, zijn wel aanwezig in Wenen, maar niet direct betrokken bij de gesprekken die sinds begin deze maand in een hotel in de Oostenrijkse hoofdstad worden gehouden.

Tijdens de derde ronde werd vandaag besloten het tempo op te voeren, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran. Sinds de VS uit her kernakkoord stapten, heeft Iran de VS de productie van verrijkt uranium opgevoerd tot een hoger niveau dan het akkoord toestaat. De mate van verrijking is overigens ontoereikend voor het vervaardigen van nucleaire wapens.

Iran wil dat de VS eerst de sancties intrekken voordat het zich weer aan de overeenkomst houdt. Washington heeft vorige week aangegeven welke sancties het bereid is te laten vallen, maar wil eerst gebaren zien van Teheran

Onderhandelaars in Wenen zien vooruitgang, maar waarschuwen wel dat er nog een lange weg te gaan is en veel details nog moeten worden uitgewerkt. De hoop is dat er eind mei concrete resultaten zijn geboekt.

