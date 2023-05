“Geen gewone terrorist”: dit is de man voor wie Olivier Vandecasteele is geruild

Belg Olivier Vandecas­tee­le (42) die 15 maanden vastzat in Iran, is vrijgela­ten: hij is vanuit Oman op weg naar ons land

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is vrijgelaten. Hij is opgestegen in Oman, na vijftien maanden in de Iraanse cel te hebben gezeten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het om een gevangenenruil gaat met Assadolah Assadi, een terrorist die in ons land in de cel zat voor zijn rol in het beramen van een terreuraanslag op de Iraanse oppositie in Parijs. Vandecasteele werd in Iran veroordeeld voor spionage en kreeg 40 jaar en 74 zweepslagen als straf na wat een schijnproces werd genoemd.