Franse toerist (36) die dronebeelden maakte in Iran veroordeeld tot acht jaar cel

De Franse toerist Benjamin Brière, die al meer dan anderhalf jaar in een Iraanse gevangenis zit omdat hij tijdens een rondreis dronebeelden maakte in een natuurgebied op de grens tussen Iran en Turkmenistan, kreeg vandaag te horen dat hij veroordeeld is tot acht jaar cel wegens spionage. Brière verkeert in shock, zegt zijn advocaat, die over 20 dagen in beroep zal gaan.

Brière werd veroordeeld voor samenwerking met vijandige staten tegen Iran, maar die zwaardere aanklacht kwam vandaag voor de man en zijn team van advocaten uit de lucht gevallen. “Hij werd niet ingelicht over deze nieuwe aanklacht en onze verdediging is daar de voorbije 20 maanden, terwijl hij in de cel zat, niet op ingegaan," zegt Saeid Dehghan, een van zijn Iraanse advocaten, die spreekt van een “schijnproces”.

Oneerlijk proces

Daarbovenop kreeg Brière ook nog eens acht maanden extra voor “propaganda” tegen het Iraanse regime, meldt zijn Franse advocaat Philippe Valent, die de veroordeling "onaanvaardbaar” noemt. “Benjamin Brière kreeg duidelijk geen eerlijk proces voor onpartijdige rechters. Verder kreeg hij geen recht om zichzelf te verdedigen, geen toegang tot de elementen van de vervolging, geen mogelijkheid om een verdediging voor te bereiden of te presenteren voor de rechters van het Revolutionaire Hof”, aldus Valent. De advocaat is ook bezorgd over de gezondheidstoestand van zijn cliënt.

Hongerstaking

Benjamin Brière werd in mei 2020 gearresteerd toen hij met zijn busje een rondreis maakte door Azië en met een drone video-opnames had gemaakt in de Iraanse woestijn. Iran beweert dat het gaat om “foto’s van verboden gebieden”. Daarnaast had hij zich op sociale media uitgesproken tegen de verplichting voor Iraanse vrouwen om een hijab te dragen, wat ook bij Iran in het verkeerde keelgat schoot. Sinds eind december is de man in hongerstaking om te protesteren tegen zijn omstandigheden in de Valikabad-gevangenis in Mashhad in het noordoosten van het land.

“Politieke gijzelaar”

Blandine Brière, de zus van de Fransman, noemt haar broer een “politieke gijzelaar”. “Het is duidelijk dat dit een nuttig politiek proces is voor Iran, dat een boodschap stuurt naar de Franse regering,” vertelt ze aan het Franse persagentschap AFP. “We voelen ons als pionnen in een diplomatiek spel.” Iran is met Frankrijk en andere grote mogendheden verwikkeld in uiterst delicate onderhandelingen om de nucleaire deal van 2015 nieuw leven in te blazen.

Iran houdt momenteel zo'n vijftien westerlingen vast. De meesten van hen hebben de dubbele nationaliteit, maar voor Brière is dat niet het geval. Volgens mensenrechtenorganisaties probeert het land op die manier toegevingen af te dwingen van zijn onderhandelingspartners.

LEES OOK: