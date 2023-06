Familielid van slachtoffer regeringsprotesten Iran rijdt opzettelijk in op agent

Een man heeft de agent opzettelijk overreden met zijn auto, aldus een politiefunctionaris die geciteerd wordt door het Tasnim-agentschap. Het incident vond plaats in Izeh, in de marge van een herdenkingsceremonie voor Kian Pirfalak. De zestienjarige jongen werd in november samen met zes anderen gedood tijdens protesten die volgden op de dood van Mahsa Amini.

Shabnam (35) weet hoe het eraan toegaat in beruchte Evin-gevangenis, naar waar Olivier Vandecasteele is overgebracht

In november schreven de staatsmedia de dood van de zeven demonstranten toe aan “terroristen”, maar de moeder van de jongen gaf de schuld aan de veiligheidstroepen. De gerechtelijke autoriteiten kondigden op 7 april aan dat een man die beschuldigd werd van de zeven doden ter dood was veroordeeld.

Mahsa Amini stierf op 22-jarige leeftijd in september 2022 nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt. Sinds haar dood wordt het land overspoeld met protesten en manifestaties tegen het regime dat al sinds 1979 aan de macht is in Iran. Bij de protesten werden al honderden mensen gedood en duizenden gearresteerd.