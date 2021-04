Explosie op Iraans schip in de Rode Zee

Iran "hoopvol" bij start van nucleaire gesprekken in Wenen

6 april Iran kijkt "hoopvol" uit naar de hervatting van de gesprekken over de redding van het nucleaire akkoord uit 2015. Teheran is ervan overtuigd dat met de onderhandelingen in Wenen "de juiste weg in de juiste richting" werd ingeslagen, zo deelt regeringswoordvoerder Ali Rabiei dinsdag mee.