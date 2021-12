Europese en Amerikaanse diplomaten zwaar ontgoocheld na nieuwe gespreksronde met Iran: “Bijna alle compromissen geschonden”

Iran verrijkte 10 keer zoveel uranium als toegestaan sinds terugtrek­king VS uit nucleair akkoord

Iran heeft tien keer zoveel uranium verrijkt als is toegestaan in het akkoord dat in 2015 werd gesloten. Dat melden experten van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Volgens hen ging het om ruim 2.100 kilo, terwijl in het akkoord een maximum was gesteld van 202,8 kilo uranium.

4 september