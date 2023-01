EU "onthutst" door nieuwe executies van demonstranten in Iran

Opnieuw demon­strant geëxecu­teerd in Iran

Iran heeft opnieuw iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de felle protesten van de laatste maanden in het land. De man zou twee leden van een paramilitaire militie hebben gedood en was schuldig bevonden aan "oorlogsvoering tegen God", zo melden staatsmedia. Hij werd maandagochtend publiekelijk opgehangen in Mashad, een stad in het noordoosten van het land.

