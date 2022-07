Buitenlandse diplomaten opgepakt in Iran voor spionage

De televisiezender toonde beelden van de Britse diplomaat Giles Whitaker en zijn familie in centraal Iran, waarop hij grondmonsters leek te nemen. Volgens het programma deed Whitaker dit in de buurt van een gebied waar een rakettest plaatsvond. “Deze spionnen namen grondmonsters in de centrale woestijn van Iran, waar de raketoefeningen van de Revolutionaire Garde werden uitgevoerd”, aldus de staatstelevisie.

Volgens de staatstelevisie was een van de andere arrestanten de echtgenote van de Oostenrijkse culturele attaché in Iran. Ook werd een foto getoond van Maciej Walczak, een universiteitsprofessor die in Polen werkt, en naar verluidt Iran bezocht als toerist. Op beelden is te zien hoe Walczak en drie collega’s monsters verzamelden in een ander gebied na een bezoek aan Iran voor een wetenschappelijk uitwisselingsprogramma. Ook deze monsterverzameling zou zijn samengevallen met een nabije rakettest, ditmaal in de zuidelijke provincie Kerman.