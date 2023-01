“Britten bestempelen Iraanse Revolutionaire Garde als terroristische organisatie”

CNN: "Iran bedreigt families van nationaal voetbal­team met geweld en foltering”

De familieleden van de spelers van het Iraanse nationale voetbalteam zijn bedreigd met celstraf of foltering als de spelers zich niet "gedragen" in aanloop naar de match tegen de Verenigde Staten vanavond op het WK voetbal in Qatar. Dat meldt een veiligheidsbron aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.

