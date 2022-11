“Betogers Iran steken woning van voormalige ayatollah Khomeini in brand”

Op de beelden is te zien hoe tientallen mensen juichen terwijl de vlammen om zich heen grijpen. Iraanse staatsmedia ontkennen echter dat het huis in brand werd gezet, en beweren dat een beperkt aantal mensen zich in de woning verzameld heeft. “Dat bericht is een leugen", aldus staatspersagentschap Tasnim over het nieuws over de brand. “De deuren van de woning van wijlen de stichter van de grote revolutie zijn open voor het volk.”