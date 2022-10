Atoomagentschap: Iran gaat meer uranium verrijken met nieuwe centrifuges

Iran is van plan om nog meer uranium te verrijken door geavanceerde centrifuges te installeren in een ondergrondse fabriek in Natanz. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een vertrouwelijk rapport dat maandag is ingezien door persbureau Reuters.